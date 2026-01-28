Ворог змінює тактику ударів по українській енергетиці

Росія змінила тактику обстрілів енергетичної інфраструктури України. Якщо до 2026 року ворог не бив по теплогенерації, цьогоріч такі удари почалися, повідомила радниця секретаря Ради нацбезпеки та оборони Ольга Бабій в інтерв’ю Delo.ua.

За її словами, на початку війни росіяни зосереджувалися на підстанціях «Укренерго», блокуючи передачу електроенергії від генерації. Навесні 2024 року вони зруйнували 9 ГВт маневрової генерації — резерву, який у 2022 році забезпечував стабільність енергосистеми. «Відновити цю генерацію за півтора року технічно неможливо, тому росіяни знову змінили тактику», — пояснила Бабій.

Нині ворог застосовує велику кількість дронів-«шахедів», атакуючи навіть підстанції обленерго. Це розділяє не лише національну систему, а й локальні регіональні мережі. З 2026 року росіяни почали вражати теплогенерацію, чого раніше не робили. «Цілями атак стали системи теплопостачання в Києві, Чернігові, Сумах, Одесі та інших містах», — додала радниця РНБО.

Нагадаємо, 9 січня РФ масовано обстріляла Україну дронами та ракетами, зокрема районні котельні. Через це у Києві без тепла залишилася половина багатоповерхівок — близько шести тисяч будинків. Після відновлення теплопостачання ворог завдав повторних ударів. Станом на ранок 28 січня без тепла перебували 737 будинків.

Ситуація ускладнюється сильними морозами. Синоптики попередили, що після нетривалого потепління з 30 січня в Україні очікується нова хвиля похолодання.