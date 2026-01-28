Что умеет мультипечь и чем она отличается от духовки

Современная кухня периодически пополняется новыми гаджетами, которые обещают упростить нам жизнь и сделать питание более здоровым. Один из самых ярких представителей этого тренда — мультипечь — устройство, которое часто путают с обычной духовкой или фритюрницей. На самом деле это самостоятельный прибор, способный на кулинарные подвиги в рекордно короткие сроки.

Технология Rapid Air: как работает мультипечь

Главное отличие мультипечи от традиционной духовки — экстремальная интенсивность циркуляции воздуха. Если обычный духовой шкаф прогревает камеру постепенно, то мультипечь создает направленный конвекционный вихрь. Он буквально запечатывает продукты со всех сторон, создавая эффект глубокой прожарки с использованием всего одной капли масла. Это позволяет превратить любимый картофель фри в полезную альтернативу фастфуду без лишних калорий.

Скорость работы — еще одно весомое преимущество. Благодаря компактной камере и мощному ТЭНу, расположенному вплотную к продуктам, нагрев происходит почти мгновенно. Лидерами в этом направлении по праву считаются мультипечи Филипс. Их уникальная конструкция дна оптимизирует потоки воздуха так, что блюда приобретают ту самую легендарную хрустящую корочку, оставаясь сочными внутри.

Мультипечь или духовка: основные отличия

Многие задаются вопросом: зачем покупать еще один прибор, если дома уже есть полноценный духовой шкаф? Ответ кроется в деталях процесса приготовления:

Скорость процесса. За счет небольшого объема и высокой скорости обдува продукты готовятся в мультипечи на 30–50% быстрее. Например, запечь куриные крылышки можно за 15–20 минут, тогда как в духовке этот процесс займет не менее сорока. Текстура блюд. Духовка часто подсушивает продукты, особенно если в ней нет функции пара. Мультипечь за счет скорости запечатывает соки внутри, создавая при этом идеальную хрустящую корочку. Экономичность. Для приготовления пары порций ужина не нужно прогревать огромный духовой шкаф, тратя лишнюю электроэнергию. Мультипечь потребляет меньше ресурсов за счет сокращения времени работы. Габариты. Это настольный прибор, который можно взять с собой на дачу или поставить в малогабаритной студии, где нет места для полноценной плиты.

Если духовка незаменима для праздничных застолий, когда нужно запечь огромного гуся или приготовить три яруса печенья одновременно, то мультипечь — это идеальный инструмент повседневного использования.

Кулинарные возможности: что можно приготовить

Диапазон блюд в мультипечи ограничен только вашей фантазией:

Мясо и птица. Стейки, котлеты, целая курица или домашние колбаски получаются сочными и с аппетитным румянцем. Овощи. Запеченная спаржа, брокколи или тыква сохраняют свой цвет и витамины, приобретая легкую сладость и хруст. Выпечка. В специальных формах внутри чаши можно печь маффины, пироги и даже чизкейки. Замороженные полуфабрикаты. Наггетсы, чебуреки и пицца разогреваются и доводятся до готовности гораздо лучше, чем в микроволновке, так как тесто остается хрустящим, а не становится «резиновым».

Столь широкий функционал превращает мультипечь в настоящий кухонный комбайн термической обработки.