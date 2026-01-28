Что умеет мультипечь и чем она отличается от духовки

Современная кухня периодически пополняется новыми гаджетами, которые обещают упростить нам жизнь и сделать питание более здоровым. Один из самых ярких представителей этого тренда — мультипечь — устройство, которое часто путают с обычной духовкой или фритюрницей. На самом деле это самостоятельный прибор, способный на кулинарные подвиги в рекордно короткие сроки.
Технология Rapid Air: как работает мультипечь
Главное отличие мультипечи от традиционной духовки — экстремальная интенсивность циркуляции воздуха. Если обычный духовой шкаф прогревает камеру постепенно, то мультипечь создает направленный конвекционный вихрь. Он буквально запечатывает продукты со всех сторон, создавая эффект глубокой прожарки с использованием всего одной капли масла. Это позволяет превратить любимый картофель фри в полезную альтернативу фастфуду без лишних калорий.
Скорость работы — еще одно весомое преимущество. Благодаря компактной камере и мощному ТЭНу, расположенному вплотную к продуктам, нагрев происходит почти мгновенно. Лидерами в этом направлении по праву считаются мультипечи Филипс. Их уникальная конструкция дна оптимизирует потоки воздуха так, что блюда приобретают ту самую легендарную хрустящую корочку, оставаясь сочными внутри.
Мультипечь или духовка: основные отличия
Многие задаются вопросом: зачем покупать еще один прибор, если дома уже есть полноценный духовой шкаф? Ответ кроется в деталях процесса приготовления:
- Скорость процесса. За счет небольшого объема и высокой скорости обдува продукты готовятся в мультипечи на 30–50% быстрее. Например, запечь куриные крылышки можно за 15–20 минут, тогда как в духовке этот процесс займет не менее сорока.
- Текстура блюд. Духовка часто подсушивает продукты, особенно если в ней нет функции пара. Мультипечь за счет скорости запечатывает соки внутри, создавая при этом идеальную хрустящую корочку.
- Экономичность. Для приготовления пары порций ужина не нужно прогревать огромный духовой шкаф, тратя лишнюю электроэнергию. Мультипечь потребляет меньше ресурсов за счет сокращения времени работы.
- Габариты. Это настольный прибор, который можно взять с собой на дачу или поставить в малогабаритной студии, где нет места для полноценной плиты.
Если духовка незаменима для праздничных застолий, когда нужно запечь огромного гуся или приготовить три яруса печенья одновременно, то мультипечь — это идеальный инструмент повседневного использования.
Кулинарные возможности: что можно приготовить
Диапазон блюд в мультипечи ограничен только вашей фантазией:
- Мясо и птица. Стейки, котлеты, целая курица или домашние колбаски получаются сочными и с аппетитным румянцем.
- Овощи. Запеченная спаржа, брокколи или тыква сохраняют свой цвет и витамины, приобретая легкую сладость и хруст.
- Выпечка. В специальных формах внутри чаши можно печь маффины, пироги и даже чизкейки.
- Замороженные полуфабрикаты. Наггетсы, чебуреки и пицца разогреваются и доводятся до готовности гораздо лучше, чем в микроволновке, так как тесто остается хрустящим, а не становится «резиновым».
Столь широкий функционал превращает мультипечь в настоящий кухонный комбайн термической обработки.Автор: Галина Роюк