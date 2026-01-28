﻿
Суспiльство

Погода 28 січня: невеликий мокрий сніг та дощ

Сьогодні погоду в Україні формуватиме поле зниженого тиску та волога тепла повітряна маса з Чорного моря. Тиск падатиме, відносна вологість повітря залишатиметься високою. Атмосферний фронт, який повільно переміщуватиметься із заходу, зумовить у західних, північних та центральних областях невеликий сніг, вдень з дощем, на решті території без опадів, повідомили синоптики.

На Правобережжі - туман; в більшості центральних, північних та Харківській областях ожеледь. На дорогах, крім півдня і Закарпаття, ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура повітря коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла; на півдні країни  3-8° тепла, в Криму.

У Києві та області - хмарно та невеликі опади, переважно у вигляді дощу; туман, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Температура повітря в області - від 2° морозу до 3° тепла; у Києві близько 0°.

Як повідомляло раніше ForUa, синоптики пророкують екстремальні морози.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

прогноз погодиморозснігпогода в Києвіпогода 28 січня
