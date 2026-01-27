Сі Цзіньпін може вплинути на Путіна та закінчити війну в Україні, – Орпо

Китай та його лідер Сі Цзіньпін володіють реальними важелями впливу, які можуть сприяти припиненню війни Росії проти України. Про це заявив премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо під час візиту до Пекіна, повідомляє Reuters.

За словами глави фінського уряду, Пекін здатен вплинути на президента РФ Володимира Путіна, зокрема через політичний та економічний тиск. Орпо зазначив, що одним із таких інструментів може стати скорочення рівня співпраці Китаю з Росією.

Він наголосив, що позиція Китаю має вирішальне значення для зусиль міжнародної спільноти, спрямованих на припинення війни та відновлення миру в Україні.