Ексінспекторку поліції на Буковині засудили за смертельну ДТП

Суд визнав винною колишню співробітницю поліції на Буковині у вчиненні смертельної дорожньо-транспортної пригоди та призначив їй 5 років позбавлення волі. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Йдеться про колишню інспекторку поліції, яку засуджено за порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель людини (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Окрім ув’язнення, їй також заборонили керувати транспортними засобами протягом п’яти років.

Аварія сталася вночі 28 липня 2025 року в місті Новоселиця Чернівецького району. За даними слідства, жінка, перебуваючи поза службою, керувала автомобілем Volkswagen Tiguan у стані алкогольного сп’яніння. Близько 01:45 вона не впоралася з керуванням і врізалася в бетонну огорожу. У салоні перебували троє пасажирів.

Унаслідок ДТП 35-річна пасажирка загинула на місці, ще двоє людей дістали травми різного ступеня тяжкости. Засуджена повністю визнала свою провину.