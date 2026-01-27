Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Польща та країни Прибалтики безпідставно бояться РФ та займаються її «демонізацією». Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами речника Кремля, існують держави, з якими у Росії протягом століть спостерігається «дефіцит дружніх почуттів». Зокрема, він виділив польську та балтійську сторони як найбільш проблемні напрямки.

«Вони весь час нас чомусь бояться, нас демонізують. Всі, хто приходить там до влади, починають просто люто ненавидіти Росію та росіян», — поскаржився Пєсков.

Він також додав, що вважає таку позицію сусідніх країн «великою помилкою». На думку Пєскова, відмова від взаємодії з Росією та її культурою нібито позбавляє ці держави значних переваг.

Контекст діалогу з Заходом

Варто зауважити, що раніше Пєсков намагався просувати наратив про готовність окремих європейських лідерів до відновлення контактів. Він заявляв, що Москва фіксує «позитивні сигнали» від Німеччини, Італії та Франції щодо можливого діалогу.

Попри те, що офіційних запитів на переговори наразі не надходило, у Кремлі називають самі лише заяви про такі плани «позитивною еволюцією західних чиновників».