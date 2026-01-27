﻿
Війна

«Бавовна» у глибокому тилу: СБУ «демілітаризувала» стратегічний арсенал у Костромській області.

Оприлюднені супутникові знімки підтвердили результативність удару українських безпілотників по військовому об'єкту на території РФ. Внаслідок атаки, значних пошкоджень зазнав арсенал № 100 Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) міністерства оборони країни-агресора.

Деталі операції

Атаку було здійснено далекобійними дронами Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України. Ціллю став стратегічний об'єкт у Нейському районі Костромської області, що розташований на значній відстані від кордону.

Основні наслідки влучань:

  • Повне знищення: Супутникові фото зафіксували щонайменше три будівлі арсеналу, які були вщент зруйновані.

  • Масштаби пошкоджень: Окрім знищених споруд, на території бази зафіксовано сліди пожеж та детонації.

  • Дистанція: Успішне ураження об'єкта в Костромській області вкотре демонструє здатність українських спецслужб діставати до глибокого тилу ворога.

Цей арсенал використовувався для зберігання боєприпасів та ракетного озброєння, які окупаційні війська застосовують у війні проти України. Знищення складів безпосередньо впливає на логістичне забезпечення фронтових підрозділів РФ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУвійнабоєприпасиарсенал ворога
