Історичну торговельну угоду уклали Індія та ЄС

Індія та ЄС уклали історичну торговельну угоду, яка відкриє величезний та захищений ринок для вільної торгівлі з 27 країнами ЄС.

Офіційне підписання угоди між Індією та ЄС відбудеться після юридичної перевірки, яка, як очікується, триватиме п'ять-шість місяців, повідомляє Reuters.

Угода буде реалізована протягом року.

За угодою Індія знизить мита на автомобілі з ЄС зі 110% до 10%, а також здебільшого скасує мита 44% на машинобудування, 22% на хімікати та 11% на фармацевтичні препарати з ЄС.

"Люди по всьому світу називають її матір'ю всіх угод. Ця угода відкриє великі можливості для 1,4 мільярда жителів Індії та мільйонів людей в Європі", — сказав премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді.

Обсяг торгівлі між Індією та ЄС у фінансовому році, що закінчився в березні 2025 року, становив 136,5 млрд. доларів. 

У той же період Нью-Делі уклав угоди з Великою Британією, Новою Зеландією та Оманом. 

Угода була укладена через кілька днів після того, як ЄС підписав важливий пакт з південноамериканським блоком МЕРКОСУР, а минулого року уклав угоди з Індонезією, Мексикою та Швейцарією. 

Хвиля угод підкреслює глобальні зусилля з метою захисту від США, оскільки спроба президента Дональда Трампа захопити Гренландію та погрози ввести мита на європейські країни ставлять під сумнів давні союзи між західними країнами. 

Трамп ввів 50-відсотковий тариф на товари з Індії, а торговельна угода між Індією та США розвалилася минулого року після зриву комунікації між урядами двох країн.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЄСторгівляІндія
