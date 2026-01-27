Тренды серебряных украшений в Украине 2026: браслеты и кольца на пике популярности

В 2026 году серебро уверенно лидирует среди ювелирных предпочтений украинцев. Экономическая нестабильность, рост интереса к этичным материалам и влияние глобальных трендов — от минимализма до этно-мотивов — делают серебряные браслеты на руку и кольца must-have аксессуарами. В Украине, где ювелирный рынок оживает после вызовов предыдущих лет, популярны изделия ручной работы от локальных мастеров Киева, Львова и Одессы. По данным аналитики маркетплейсов, спрос на серебро 925 пробы вырос на 35% за год. Итак, браслет на руку серебро стал символом повседневной элегантности, а кольца — универсальным акцентом стиля. Дизайнеры экспериментируют с текстурами, гравировками и вставками из полудрагоценных камней, адаптируя глобальные тенденции под украинский вкус.

Серебро ценят за гипоаллергенность, доступность и способность стареть красиво — оно темнеет, приобретая винтажный шарм. В 2026-м модными остаются тонкие цепочки, многослойные комбинации и персонализированные модели с гравировкой имен или символов независимости. Женщины выбирают браслеты для stacking (наслаивания), мужчины — массивные варианты с чернением. Кольца эволюционируют от классических обручалок к смелым коктейльным дизайнам.

Самые популярные браслеты на руку из серебра: хиты сезона

Браслет на руку из серебра в 2026 году — это не просто украшение, а statement piece. Тренд на минимализм сочетается с этническими элементами: популярны модели с вышивкой-имитацией петриковской или вышиванки, вдохновленные фольклором. Отметим, что кольца всегда дешевле браслетов. Представьте, сколько стоит кольцо в среднем и сколько браслет из серебра. Разница огромна. Впрочем, некоторые дизайнерские кольца с бриллиантами дадут фору любому золотому браслету.

Вот топ-5 популярных типов браслетов в Украине:

Тонкие цепочки с замочком- heart: идеальны для стекинга, цена от 800 грн, бестселлер на Etsy Ukraine.

Массивные кулоны с чернением: для мужчин и unisex, с гравировкой мотивами Византии, спрос +40%.

Этно-браслеты с бирюзой или агатом: ручная ковка, популярны в Одессе, от 1500 грн.

Регулируемые манжеты с гравировкой: персонализация под заказ, хит среди молодежи.

Многослойные сет-браслеты: 3–5 цепочек разной длины, сочетают с часами.

По опросам ювелирных форумов, 62% покупателей предпочитают серебро за долговечность. В Киеве салоны вроде "Срібний Лев" отмечают бум на браслеты с GPS-трекером для мам — инновация 2026-го.

Топ колец из серебра: от классики до авангарда

Кольца из серебра в Украине 2026-го — это микс традиций и моды. Кольца популярны в минималистичном дизайне: тонкие ободки с одним камнем или без, идеальны для ежедневного ношения. Растет спрос на анатомические модели, повторяющие форму пальца, и кольца с магнитами для wellness-эффекта.

Ключевые тренды включают:

С коктейльными камнями (аметист, гранат): яркие акценты для вечера, от 1200 грн.

Винтажные с филигранью: имитация 19 века, популярны в Харькове.

Стек-кольца для стекинга: наборы по 5–7 штук, микс текстур.

Мужские перстни с печаткой: с гербами или инициалами, тренд +25%.

Эко-кольца с переработанным серебром: этичный выбор миллениалов.

В 2026-м кольца часто комбинируют с браслетами: серебряный сет создает цельный образ. Лидеры продаж — бренды "Захід Срібло" и импорт из Турции, где мастерят по 925 пробе.

Почему серебро доминирует и как выбрать свой стиль

Серебро выигрывает у золота благодаря цене (в 4–5 раз дешевле) и универсальности. В Украине рынок растет на 20% ежегодно, благодаря экспорту в ЕС. Выбирая браслет на руку из серебра или кольца, проверяйте пробу, сертификат и отзывы. Для аллергиков — родийное покрытие. В 2026-м ждите коллабораций с инфлюенсерами: футболисты вроде тех, кто играет за "Динамо", носят массивные браслеты.