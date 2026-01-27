Україна отримає мільйони для закупівлі додаткових обсягів газу

ЄБРР та одна з європейських країн забезпечать Україні 85 млн. евро на закупівлю додаткових обсягів газу.

"85 млн. євро через інструменти ЄБРР на закупівлю додаткового обсягу газу для України. Робота над отриманням відповідного гранту від однієї з європейських країн вже завершується", – повідомив перший віцепремʼєр-міністр енергетики Денис Шмигаль.



За його словами, вкрай необхідним є також продовження фінансової підтримки з боку ЄБРР "Укренерго" й "Укргідроенерго", оскільки це допомагає забезпечити ремонти, обладнання і впроваджувати нові рішення для того, щоб у людей було світло і тепло.

Фото: objectiv.tv.