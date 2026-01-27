﻿
Економіка

Україна отримає мільйони для закупівлі додаткових обсягів газу

Україна отримає мільйони для закупівлі додаткових обсягів газу

ЄБРР та одна з європейських країн забезпечать Україні 85 млн. евро на закупівлю додаткових обсягів газу.

"85 млн. євро через інструменти ЄБРР на закупівлю додаткового обсягу газу для України. Робота над отриманням відповідного гранту від однієї з європейських країн вже завершується", – повідомив перший віцепремʼєр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, вкрай необхідним є також продовження фінансової підтримки з боку ЄБРР "Укренерго" й "Укргідроенерго", оскільки це допомагає забезпечити ремонти, обладнання і впроваджувати нові рішення для того, щоб у людей було світло і тепло.

Фото: objectiv.tv.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

газЄБРРУкраїнашмигаль
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Тренды серебряных украшений в Украине 2026: браслеты и кольца на пике популярности
ИнфоFor 27.01.2026 10:22:30
Тренды серебряных украшений в Украине 2026: браслеты и кольца на пике популярности
Читати
Франція блокує закупівлю ракет Storm Shadow для України
Війна 27.01.2026 10:14:21
Франція блокує закупівлю ракет Storm Shadow для України
Читати
В Індії стрімко поширюється небезпечний вірус із летальністю до 75%
Здоров'я 27.01.2026 09:53:17
В Індії стрімко поширюється небезпечний вірус із летальністю до 75%
Читати

Популярнi статтi