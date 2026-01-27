﻿
Не витримали тиску: війська РФ залишили позиції на острові під Херсоном

Російські окупаційні війська залишили низку позицій на Олексіївському острові, що розташований на схід від Херсона, повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

За його словами, українська розвідка фіксує відхід противника з острова внаслідок активних дій Сил оборони та низького морально-психологічного стану російських військових. Через постійні удари окупанти наразі не мають змоги відновити спостережні пости на цій ділянці. «Противник не може зараз завести туди своїх спостерігачів», — зазначив Волошин.

Він також додав, що на Херсонському напрямку російські війська проводять перегрупування. Зокрема, підрозділи повітряно-десантних військ знімають із цього відтинку фронту та перекидають у Запорізьку область для участі в штурмових діях у районі Оріхова.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти просунулись на півночі та заході Донеччини.

 

 

 

 

 

