Війна

Окупанти просунулись на півночі та заході Донеччини

Армія країни-агресора РФ просунулася біля двох населених пунктів на півночі та заході Донецької області, повідомляє український аналітичний проєкт DeepState.

За даними OSINT-аналітиків, російські війська захопили низку позицій в районі населеного пункту Васюківка на Слов’янському напрямку.

На Покровському напрямку окупанти розширили зону контролю в населеному пункті Шахове.

Аналітики наголошують, що ці просування поки локальні, проте вони демонструють спроби російських військ утримати контроль над стратегічними точками на півночі та заході області.

Як повідомляло раніше ForUa, Кремль наполягає на виведенні ЗСУ з Донбасу.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Донбасситуація на фронтіПокровський напрямокСлов’янський напрямок
