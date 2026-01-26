Окупанти просунулись на півночі та заході Донеччини

Армія країни-агресора РФ просунулася біля двох населених пунктів на півночі та заході Донецької області, повідомляє український аналітичний проєкт DeepState.

За даними OSINT-аналітиків, російські війська захопили низку позицій в районі населеного пункту Васюківка на Слов’янському напрямку.

На Покровському напрямку окупанти розширили зону контролю в населеному пункті Шахове.

Аналітики наголошують, що ці просування поки локальні, проте вони демонструють спроби російських військ утримати контроль над стратегічними точками на півночі та заході області.

