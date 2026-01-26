Росія визнає страх перед посиленням американського тиску, – ISW

Росія використовує участь у переговорах зі США як інструмент, щоб запобігти посиленню тиску з боку Вашингтона.

Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW), автори якого оцінили нещодавні заяви прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Аналітики нагадують, що 24 січня Пєсков заявив: підходи президента США Дональда Трампа до міжнародної політики нібито не узгоджуються з прагненням Росії до формування багатополярного світу. За його словами, американський лідер намагається змусити керівників інших держав «схилятися» перед ним, тоді як Росія, як стверджує Пєсков, ніколи так не діяла.

В ISW звертають увагу, що з лютого 2025 року Москва намагається маневрувати між демонстрацією сили та обмеженою взаємодією зі США. На думку аналітиків, така тактика спрямована на те, щоб уникнути додаткових заходів тиску з боку Вашингтона, які потенційно могли б змусити Володимира Путіна піти на поступки щодо цілей Росії у війні проти України.

У звіті зазначається, що відкрита критика Пєсковим зовнішньої політики Трампа, а також твердження про неприпустимість компромісів під тиском США, можуть свідчити про прагнення Кремля запобігти запровадженню нових обмежувальних заходів безпосередньо проти РФ. В ISW вважають, що такі заяви є непрямим визнанням вразливості Росії до посилення зовнішнього тиску.

Крім того, аналітики підкреслюють, що Захід досі не зміг переконати Путіна в тому, що Росія не перемагає у війні проти України. Саме це, на їхню думку, є однією з ключових причин відсутності з боку Москви будь-яких сигналів готовності до компромісу.

В ISW також зазначають, що США та країни Європи мають можливість зруйнувати так звану «теорію перемоги» Путіна. Для цього, за оцінкою аналітиків, необхідно одночасно посилювати тиск на Росію та нарощувати військові спроможності України.

Зокрема, в інституті вважають доцільним використання заморожених російських активів для підтримки українського війська, а також подальше обмеження доступу Кремля до ресурсів, які дозволяють Росії підтримувати довгострокові воєнні зусилля.