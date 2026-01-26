Наступна тристороння зустріч відбудеться 1 лютого, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до нових тристоронніх зустрічей, які мають відбутися до кінця тижня.

Про це глава держави поінформував у Telegram.

Він зазначив, що під час попередніх зустрічей сторони обговорили широкий спектр ключових питань, зокрема військових, що потрібні для припинення бойових дій. Окремо обговорили складні політичні аспекти, що залишаються невирішеними.

Також проаналізували основні позиції кожної зі сторін та визначили рамки подальшої дипломатичної роботи.

Попередньо — нова зустріч української, американської та російської переговорних команд відбудеться у неділю, 1 лютого.