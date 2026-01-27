Погода 27 січня: відлига, сильний вітер та сніг з дощем

Сьогодні в Україні очікується різноманітна та складна погода залежно від регіону. За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, по всій країні буде хмарно. У східних областях, а також на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі опадів не очікується, температура вдень становитиме від 3 до 8 градусів морозу.

На більшій частині території країни пройде невеликий мокрий сніг та дощ. У центральних, більшості північних і південних областей прогнозується ожеледь. На заході України температура вдень коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. На Закарпатті та півдні Одещини повітря прогріється до 1–6 градусів тепла.

На дорогах, за винятком південних регіонів, очікується ожеледиця. Вітер південно-східний зі швидкістю 7–12 м/с, у східних областях місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

У Києві та області очікується хмарна погода з мокрим снігом і дощем. Існує ймовірність льодяного дощу та ожеледі, на дорогах — ожеледиця. Вітер - південно-східний, 7-12 м/с. Температура на Київщині - в межах 0-5° морозу. У Києві - 1-3° морозу.

Як повідомляло раніше ForUa, синоптики пророкують екстремальні морози.