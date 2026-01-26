Батько за сина: фейкова історія про «помсту за мобілізацію» в Харкові не відповідає дійсності

Центр протидії дезінформації повідомив про поширення фейку щодо нібито вбивства працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Харкові.

За даними ЦПД, у ворожих Telegram-каналах з’явилися повідомлення про те, що 70-річний чоловік нібито вбив співробітника ТЦК, помстившись за “незаконну мобілізацію” сина, хворого на астму. До поширення цієї інформації долучилися також окремі українські акаунти.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності. Харківський обласний ТЦК та СП офіційно спростував повідомлення про такий інцидент – жодного випадку вбивства працівника ТЦК у Харкові не зафіксовано.

Крім того, фото, яке поширюють разом із фейковою “новиною”, не має стосунку до описаної історії. Як уточнили в ЦПД, зображення взяте з повідомлення Харківської обласної прокуратури від 19 січня 2024 року та використовується поза контекстом.

У Центрі зазначили, що поширення подібних повідомлень є елементом інформаційних операцій, спрямованих на дестабілізацію ситуації в Україні, розкол суспільства та підрив обороноздатности держави.