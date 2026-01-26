﻿
Суспiльство

Батько за сина: фейкова історія про «помсту за мобілізацію» в Харкові не відповідає дійсності

Батько за сина: фейкова історія про «помсту за мобілізацію» в Харкові не відповідає дійсності

Центр протидії дезінформації повідомив про поширення фейку щодо нібито вбивства працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Харкові.

За даними ЦПД, у ворожих Telegram-каналах з’явилися повідомлення про те, що 70-річний чоловік нібито вбив співробітника ТЦК, помстившись за “незаконну мобілізацію” сина, хворого на астму. До поширення цієї інформації долучилися також окремі українські акаунти.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності. Харківський обласний ТЦК та СП офіційно спростував повідомлення про такий інцидент – жодного випадку вбивства працівника ТЦК у Харкові не зафіксовано.

Крім того, фото, яке поширюють разом із фейковою “новиною”, не має стосунку до описаної історії. Як уточнили в ЦПД, зображення взяте з повідомлення Харківської обласної прокуратури від 19 січня 2024 року та використовується поза контекстом.

У Центрі зазначили, що поширення подібних повідомлень є елементом інформаційних операцій, спрямованих на дестабілізацію ситуації в Україні, розкол суспільства та підрив обороноздатности держави.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ХарківфейкТЦКЦПДросійські фейки
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Європейці фінансують війну проти самих себе: Скотт Бессент розкритикував торговельну угоду ЄС та Індії
Свiт 26.01.2026 13:32:35
Європейці фінансують війну проти самих себе: Скотт Бессент розкритикував торговельну угоду ЄС та Індії
Читати
Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал Australian Open 2026
Спорт 26.01.2026 13:13:34
Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал Australian Open 2026
Читати
В Україні підвищать мінімальну пенсію до 6 тисяч гривень: умови та деталі від Мінсоцполітики
Економіка 26.01.2026 12:52:48
В Україні підвищать мінімальну пенсію до 6 тисяч гривень: умови та деталі від Мінсоцполітики
Читати

Популярнi статтi