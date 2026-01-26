﻿
Надзвичайні події

У Херсоні загострюється ситуація з теплопостачанням, "Нафтогаз" везе додаткові обігрівачі

Російські окупаційні війська впродовж 25 січня навмисно атакували Херсонську теплоелектроцентраль, застосовуючи артилерію та безпілотники. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

За його словами, такими ударами противник намагається унеможливити відновлення обладнання станції. Херсонська ТЕЦ була єдиним джерелом централізованого теплопостачання для десятків тисяч жителів міста, і нині ситуація з теплом у Херсоні є однією з найскладніших.

Корецький повідомив, що цього тижня «Нафтогаз» доставить до міста ще 950 газових обігрівачів разом із балонами. Також вживаються інші кроки для організації резервного теплопостачання. Компанія працює в координації з урядом та місцевою владою.

У Херсонській ОВА раніше інформували, що 25 січня під російськими ударами опинилися майже 30 населених пунктів області. Війська РФ били по об’єктах критичної інфраструктури та житловій забудові, зокрема пошкоджено стільникову вежу і газопровід.

 Автор: Богдан Моримух

