Українські сили заявили про ураження елементів нафтопереробки та тилової інфраструктури РФ

У ніч проти 26 січня українські сили завдали удару по інфраструктурі нафтопереробного заводу у Слов’янську-на-Кубані Краснодарського краю Росії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією військових, ударні безпілотники влучили по території підприємства, було зафіксовано вибухи в районі цілі. Попередньо йдеться про ураження елементів установки первинної переробки нафти, а масштаби пошкоджень уточнюються.

У цьому місті розташований один із найбільших НПЗ регіону — «Слов’янськ Еко», який уже зазнавав атак раніше. Зокрема, у квітні 2024 року після ударів дронів підприємство частково призупиняло роботу. За даними Генштабу, потенційний річний обсяг переробки цього заводу перевищує чотири мільйони тонн нафти. Українська сторона вважає його частиною енергетичного тилу РФ, задіяного в забезпеченні російських військ.

Водночас оперативний штаб регіону повідомив, що уламки безпілотників впали на територію двох підприємств у Слов’янську-на-Кубані, там сталися пожежі та постраждала одна людина. Які саме об’єкти були уражені, російська сторона не уточнила.

Крім того, за повідомленням Генштабу ЗСУ, українські військові уразили склади матеріально-технічного забезпечення підрозділів окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях — у Донецьку та Солодководному Запорізької області.

Також, як зазначається, удари були завдані по пункту управління безпілотниками в районі Великої Новосілки Донецької області та по скупченнях особового складу противника в районах Юнаківки на Сумщині й Колісниківки на Харківщині. Дані щодо втрат противника уточнюються.

Раніше російські телеграм-канали з посиланням на місцевих жителів писали про атаку дронів на НПЗ у Слов’янську-на-Кубані. У Міноборони РФ заявили, що вночі нібито перехопили 40 українських безпілотників, з них 34 — над територією Краснодарського краю.

Після початку повномасштабної війни об’єкти на території Росії регулярно зазнають повітряних ударів, і впродовж 2024–2025 років одними з основних цілей ставали нафтопереробні підприємства. Український Генштаб неодноразово заявляв, що такі удари спрямовані на зниження бойового потенціалу російських військ і примушення РФ припинити збройну агресію.