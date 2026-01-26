Київська область переходить від аварійних відключень до прогнозованих графіків

Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням Київської області. Замість аварійних відключень діятимуть прогнозовані графіки відключень світла.

Про це повідомили в ДТЕК.

Енергетики наголошують: ситуація з енергопостачанням залишається складною й може змінюватися.

Споживачів закликають після появи світла не вмикати потужні прилади в перші 30 хвилин і користуватися технікою по черзі — це допоможе уникнути перевантажень і повторних аварій.

Нагадаємо, графіки погодинних відключень застосовуються в усіх регіонах України для всіх категорій споживачів. Для промисловості та бізнесу діють графіки обмеження потужності. У кількох регіонах вимушено застосовуються аварійні відключення.

Головною причиною вимушених відключень є наслідки масованих обстрілів електростанцій та підстанцій системи передачі й розподілу електроенергії. Окрім того, через несприятливі погодні умови знеструмлені населені пункти в Київській та Тернопільській областях, ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Довгостроково знеструмленими залишаються споживачі у прифронтових і прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями.