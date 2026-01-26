﻿
Свiт

Більше жодного кубометра: ЄС офіційно «відрізав» трубу Кремлю

Більше жодного кубометра: ЄС офіційно «відрізав» трубу Кремлю

Країни Європейського Союзу офіційно затвердили рішення про повне припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року. Про це повідомляє Reuters.

Це рішення стає фінальним кроком у стратегії блоку щодо розірвання енергетичної залежності від РФ, розпочатої після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році. Таким чином, ЄС юридично закріплює намір повністю відмовитися від російського викопного палива протягом найближчих двох років.

Позиція країн-членів та спротив Угорщини

Попри загальну підтримку ініціативи, рішення не було одностайним:

  • Угорщина та Словаччина проголосували проти запровадження заборони.

  • Будапешт офіційно заявив про намір оскаржити це рішення в Суді Європейського Союзу, посилаючись на питання енергетичної безпеки та економічні ризики.

Контекст: З 2022 року Євросоюз вже суттєво скоротив частку російського газу у своєму імпорті, замістивши його поставками зрідженого природного газу (ЗПГ) зі США та Катару, а також збільшивши закупівлі з Норвегії. Нова заборона має поставити крапку у використанні російських енергоресурсів як інструменту політичного тиску на європейський континент.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

імпорт газуросійський газамериканський газ для ЄС
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Україна увійшла до ТОП-20 найпотужніших армій світу
Рейтинги 26.01.2026 09:48:11
Україна увійшла до ТОП-20 найпотужніших армій світу
Читати
Малий бізнес зникає - Київ став епіцентром банкрутств
Економіка 26.01.2026 09:31:34
Малий бізнес зникає - Київ став епіцентром банкрутств
Читати
Політичний бокс: як центральна і місцева влади зійшлися на комунальному ринзі
Аналітика 26.01.2026 09:31:03
Політичний бокс: як центральна і місцева влади зійшлися на комунальному ринзі
Читати

Популярнi статтi