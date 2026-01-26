Більше жодного кубометра: ЄС офіційно «відрізав» трубу Кремлю

Країни Європейського Союзу офіційно затвердили рішення про повне припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року. Про це повідомляє Reuters.

Це рішення стає фінальним кроком у стратегії блоку щодо розірвання енергетичної залежності від РФ, розпочатої після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році. Таким чином, ЄС юридично закріплює намір повністю відмовитися від російського викопного палива протягом найближчих двох років.

Позиція країн-членів та спротив Угорщини

Попри загальну підтримку ініціативи, рішення не було одностайним:

Угорщина та Словаччина проголосували проти запровадження заборони.

Будапешт офіційно заявив про намір оскаржити це рішення в Суді Європейського Союзу, посилаючись на питання енергетичної безпеки та економічні ризики.

Контекст: З 2022 року Євросоюз вже суттєво скоротив частку російського газу у своєму імпорті, замістивши його поставками зрідженого природного газу (ЗПГ) зі США та Катару, а також збільшивши закупівлі з Норвегії. Нова заборона має поставити крапку у використанні російських енергоресурсів як інструменту політичного тиску на європейський континент.