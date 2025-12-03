Європа остаточно відмовляється від російського газу

Європейський Союз досягнув принципової згоди щодо повного припинення імпорту російського природного газу. Європейська Рада та Європейський Парламент погодили правила, які передбачають остаточне обнулення поставок газу з Російської Федерації до 30 вересня 2027 року.

Про це йдеться у спільній заяві Євроради, оприлюдненій у середу, 3 грудня 2025 року. Мета рішення — забезпечити енергетичну безпеку та незалежність Європи.

Затверджені правила встановлюють чіткі проміжні етапи для поступового припинення закупівель російського газу:

Спотові закупівлі природного газу зникнуть до червня 2026 року.

Довгострокові контракти на закупівлю російського зрідженого природного газу (ЗПГ) будуть припинені до 1 січня 2027 року.

Поставки трубопровідного газу з Російської Федерації мають остаточно припинитися до кінця вересня 2027 року.

Документ наголошує, що країни-члени ЄС отримають право вживати заходів для повного або часткового припинення доступу російських та білоруських операторів газу до своїх мереж, включаючи потужності ЗПГ. Це забезпечить юридичну основу для швидкого скорочення залежності від енергоресурсів агресора.