Скандал у Пекіні: друга родини Сі Цзіньпіна звинувачують у шпигунстві на користь США

Китай сколихнув масштабний корупційний та безпековий скандал у вищих ешелонах влади. Генерал Чжан Юся, який вважався близькою довіреною особою та давнім другом родини лідера КНР Сі Цзіньпіна, опинився під слідством. За даними видання The Wall Street Journal, топгенерала звинувачують у передачі надсекретних даних про ядерну зброю Китаю Сполученим Штатам.

Окрім підозри у державній зраді, Чжану закидають отримання хабарів в обмін на сприяння у просуванні по службі. Офіційно Пекін повідомляє про «серйозні порушення партійної дисципліни та державного законодавства», що в китайській політичній термінології зазвичай передує суворим вирокам за корупцію та шпигунство.

«Чистки» в армії набирають обертів

Це розслідування стало черговим етапом безпрецедентного оновлення військового керівництва країни. За останній рік було звільнено вже дев’ятьох високопоставлених чиновників. Аналітики зазначають, що такі дії Сі Цзіньпіна свідчать про глибоку недовіру до власного оточення та прагнення повністю монополізувати контроль над армією.

Криза в Центральній військовій комісії

Справа проти Чжан Юся фактично паралізує роботу Центральної військової комісії (ЦВК) — найвищого органу оборонного управління КНР. Після усунення топгенералів склад комісії скоротиться з чотирьох осіб до двох:

Безпосередньо Сі Цзіньпіна, який очолює орган.

Його заступника Чжан Шенміна.

Експерти WSJ наголошують, що витік даних про ядерний потенціал є одним із найболючіших ударів по національній безпеці Китаю за останні десятиліття, що може призвести до ще радикальніших кадрових перестановок у Народно-визвольній армії Китаю.