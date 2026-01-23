﻿
Війна

Кремль наполягає на виведенні ЗСУ з Донбасу

Кремль наполягає на виведенні ЗСУ з Донбасу

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль наполягає на виведенні Збройних сил України з Донбасу, бо це наче є важливою умовою переговорів щодо закінчення війни.

"По-перше, ми, звісно, не хочемо публічно вдаватися в деталі тих положень, які обговорюються, і тому, яка саме формула мається на увазі під "формулою Анкориджа", я вам сказати не можу і не буду, вважаємо це недоцільним", - сказав він.

Він додав, що добре відома позиція Росії про те, що Україна, українські збройні сили повинні покинути територію Донбасу, вони повинні бути виведені звідти, повідомляє "Українська правда".

"Це є дуже важливою умовою. Є також інші нюанси, які залишаються на порядку денному переговорів", - сказав він.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ДонбасРосіяЗСУУкраїнавійна
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Погода 23 січня: послаблення морозів та невеликий сніг
Суспiльство 23.01.2026 06:25:05
Погода 23 січня: послаблення морозів та невеликий сніг
Читати
Каллас пропонує Європі готуватися до різних сценаріїв у відносинах із США
Полiтика 22.01.2026 23:06:43
Каллас пропонує Європі готуватися до різних сценаріїв у відносинах із США
Читати
Шмигаль закликав не зриватися на енергетиків на тлі важкої ситуації зі світлом
Енергетика 22.01.2026 22:32:21
Шмигаль закликав не зриватися на енергетиків на тлі важкої ситуації зі світлом
Читати

Популярнi статтi