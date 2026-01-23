Кремль наполягає на виведенні ЗСУ з Донбасу

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль наполягає на виведенні Збройних сил України з Донбасу, бо це наче є важливою умовою переговорів щодо закінчення війни.

"По-перше, ми, звісно, не хочемо публічно вдаватися в деталі тих положень, які обговорюються, і тому, яка саме формула мається на увазі під "формулою Анкориджа", я вам сказати не можу і не буду, вважаємо це недоцільним", - сказав він.



Він додав, що добре відома позиція Росії про те, що Україна, українські збройні сили повинні покинути територію Донбасу, вони повинні бути виведені звідти, повідомляє "Українська правда".



"Це є дуже важливою умовою. Є також інші нюанси, які залишаються на порядку денному переговорів", - сказав він.