Полiтика

Зеленський удостоївся похвали як символ боротьби за свободу та демократію

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вільнюсі назвала його символом боротьби за свободу та демократію.

"Маю честь зустрітися сьогодні у Вільнюсі з президентом @ZelenskyyUa. Він втілює мужність нації, яка відмовляється віддати свою свободу", - написала вона в соцмережі Х.

Тихановська заявила, що "його лідерство нагадує світові, що гідність, суверенітет і демократію варто захищати".

"Наша боротьба спільна. Наше майбутнє – європейське", - наголосила опозиціонерка.

 Автор: Богдан Моримух

