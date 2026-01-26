Погода 26 січня: морози, мокрий сніг та поривчастий вітер

Сьогодні в Україні переважатиме хмарна та холодна погода. У частині регіонів утримаються значні морози, а подекуди прогнозують поривчастий вітер і складні умови на дорогах. На сході країни опадів не очікується. У решті регіонів можливий невеликий сніг, який у південних, західних та окремих центральних областях переходитиме в дощ. На Житомирщині, Київщині та Херсонщині - ожеледиця. Вітер південно-східного напрямку сягатиме 7–12 м/с, на Правобережжі можливі пориви до 15–20 м/с, повідомили синоптики.

Температура повітря суттєво відрізнятиметься залежно від регіону. На сході та північному сході — від –7 до –12. У південних, західних областях та на Вінниччині вночі — від –2 до +3. На Закарпатті та Одеській області потеплішає до +4…+9. В інших регіонах — від –4 до +1.

В Києві та області очікується ожеледь - І рівень небезпечності, жовтий. Також очікується хмарність і невеликий сніг, подекуди із дощем. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, температура вночі - 7-9° морозу, повітря - близько 0°.

Як повідомляло раніше ForUa, синоптики пророкують екстремальні морози.