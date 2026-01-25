Польща з 26 січня повністю забороняє імпорт скрапленого газу з Росії і Білорусі

З 26 січня Польща повністю припиняє імпорт н-бутану та ізобутану з Росії і Білорусі. Таким чином країна закриває лазівку, яка залишалася після запровадження ембарго Європейського Союзу на зріджений нафтовий газ наприкінці 2024 року.

Заборона набуде чинності після завершення перехідного періоду, що діяв для окремих фракцій зрідженого газу. Йдеться про н-бутан та ізобутан, які формально не підпадали під повну заборону через винятки для промислового використання, повідомляє Польське радіо.

Генеральний директор Польської організації зрідженого нафтового газу Бартош Квятковський заявив, що запровадження повної заборони не матиме суттєвого впливу на ринок. За його словами, постачання газу з Росії до Польщі систематично скорочувалися протягом минулого року.

«Імпорт російського газу знизився до 14 відсотків уже в листопаді. Сьогодні на ціни на автозаправних станціях більше впливають погодні умови, ніж поставки з Росії. Коли температура падає, зростає попит на газ і відповідно ціни», — пояснив Квятковський.

Санкційний пакет ЄС, ухвалений наприкінці 2024 року, передбачав винятки для імпорту ізобутанів, що використовуються у промисловості, зокрема для виробництва медичних аерозолів, фарб і косметичних спреїв. Водночас з’ясувалося, що ці фракції часто змішували з пропаном і продавали як автогаз.

За даними представників галузі, імпортери постачали до Польщі чистий бутан, який уже на місці змішували з пропаном з інших напрямків. У результаті на ринок, зокрема на автозаправні станції, потрапляв продукт, який формально не вважався пальним. У пікові періоди різниця в ціні могла сягати до 25 відсотків, оскільки для такого імпорту не вимагалася концесія і не застосовувалися всі регуляторні обмеження.

Винятком серед країн Європейського Союзу залишається Угорщина, яка зарезервувала шестимісячний перехідний період. Повна заборона на імпорт російського зрідженого нафтового газу в цій країні набуде чинності 25 липня цього року.