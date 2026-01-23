У навчальному центрі на Рівненщині діяла схема платної втечі з військової служби

У Рівненській області правоохоронці затримали інструктора навчального центру базової загальновійськової підготовки, якого підозрюють в організації незаконного вивезення мобілізованих військовослужбовців з території полігону.

Про це 23 січня повідомили Державне бюро розслідувань та Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, інструктор одного з навчальних центрів разом зі спільниками шукав «клієнтів» серед нещодавно мобілізованих, які проходили підготовку. За грошову винагороду їм обіцяли безперешкодний виїзд з військової частини та уникнення подальшої служби, зокрема участі в бойових діях.

Одному з мобілізованих, який прибув на полігон для проходження навчання, інструктор запропонував допомогу з поверненням додому за 3 тисячі доларів США. За домовленістю, тисячу доларів чоловік мав передати безпосередньо на території полігону, ще дві тисячі — його мати після вивезення сина з навчального центру.

Працівники ДБР затримали підозрюваного під час отримання першої частини коштів.

Слідство встановило, що фігурант діяв не сам. За попередніми даними, з кінця 2025 року мобілізованих чоловіків систематично вивозили з полігону за гроші. Сума «послуги» зазвичай становила 3 тисячі доларів, однак могла змінюватися залежно від фінансових можливостей військовослужбовців.

Для реалізації схеми використовували підроблені перепустки та інші засоби конспірації, зокрема документи, які імітували розпорядження посадових осіб вищого військового командування. Це дозволяло безперешкодно пересуватися територією частини та проходити блокпости.

Розслідування триває. Правоохоронці перевіряють можливу причетність інших працівників навчального центру та цивільних осіб до організації незаконної схеми.

Затриманому повідомили про підозру в організації дезертирства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини чоловікові загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.