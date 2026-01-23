Польський підприємець у Києві: Удари по енергетичній системі не зламали українців

Мешканці Києва змушені жити в умовах тривалих відключень електроенергії та опалення після російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Попри сильне фізичне виснаження, у столиці не спостерігається настроїв капітуляції чи готовости приймати ультиматуми Москви.

Про це в розмові з Польським радіо розповів польський підприємець Шимон Ващин, який працює і проживає в Києві. За його словами, холод і нестача електроенергії стали повсякденною реальністю, а в найближчі тижні ситуація навряд чи суттєво зміниться, навіть якщо морози ослабнуть.

Ващин зазначає, що в його квартирі батареї лише злегка теплі, а електропостачання з’являється рідко або може бути відсутнім по кілька діб. «Вранці температура у квартирі становила 8,5 градуса, а світла не було вже 48 годин. Завдяки обігрівачу на батареях вдалося підняти температуру до 12 градусів, але лише на годину. Я в дещо кращій ситуації, бо маю газ — можу приготувати їжу й трохи зігрітися, хоча тривале використання газу небезпечне через накопичення продуктів згоряння», — розповів він.

Ознаки енергетичної кризи помітні й на вулицях столиці. За словами співрозмовника, в Києві стало значно менше людей і автомобілів, майже зникли затори, а багато вулиць не розчищені від снігу й вкриті льодом. «Місто виглядає сумним, люди фізично виснажені, повсякденне життя ускладнене. Потепління саме по собі мало що змінить, адже без стабільного електропостачання температура в квартирах не підвищиться», — каже він.

Водночас Ващин переконаний, що російські удари по енергетичній системі не досягли головної мети — зламати українців. Попри втому і холод, у Києві не говорять про згоду на капітуляцію чи встановлення маріонеткового уряду.

«Виснаження колосальне, але це не призведе до рішень, які означали б поразку. Україна не здасться і боротиметься до кінця», — наголосив він.

Відключення світла й тепла в Києві та інших містах України стали наслідком повторюваних російських ракетних і дронових атак по енергетичній інфраструктурі. У січні російські війська двічі завдавали масованих ударів по столиці — 9 та 20 числа, зокрема атакуючи київські теплоелектростанції.