Виробник IRIS-T повідомив про нове велике замовлення України

Уряд України замовив 18 додаткових систем протиповітряної оборони IRIS-T у німецького виробника Diehl Defence. Про це повідомив генеральний директор компанії Гельмут Раух, передає DW.

За його словами, наразі Україна вже використовує дев’ять вогневих установок IRIS-T і зацікавлена в подальшому нарощуванні цих спроможностей для захисту від ракетних і дронових атак.

Раух зазначив, що компанія планує суттєво збільшити обсяги виробництва. «У середньостроковій перспективі ми маємо намір розширити виробництво до 16 вогневих установок приблизно за два роки. Якщо попит з боку клієнтів зростатиме, ми зможемо наростити виробництво ще більше», — сказав він.

IRIS-T є однією з ключових систем протиповітряної оборони, які Україна отримує від Німеччини. Ці комплекси неодноразово демонстрували високу ефективність під час відбиття російських ракетних атак, зокрема проти крилатих ракет і дронів-камікадзе.

Німеччина залишається одним із найбільших постачальників озброєння для України серед європейських країн. Окрім систем IRIS-T, Берлін передав Збройним силам України зенітні комплекси Patriot, самохідні артилерійські установки PzH 2000, зенітні установки Gepard, бойові машини піхоти Marder, основні бойові танки Leopard 2, реактивні системи залпового вогню MARS II, а також значні обсяги боєприпасів і бронетехніки.

Крім того, Німеччина системно фінансує закупівлю озброєння для України безпосередньо у власної оборонної промисловості, що дозволяє забезпечувати довгострокові поставки сучасних систем.