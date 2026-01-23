Італійський міністр натякнув на невдячність Зеленського за підтримку ЄС

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні відреагував на критику президента України Володимира Зеленського на адресу Європейського Союзу, заявивши, що ЄС надав Україні максимально можливу політичну, фінансову та військову підтримку.

Про це Таяні сказав у коментарі італійському виданню Il Giornale на полях італійсько-німецького бізнес-форуму.

Коментуючи виступ Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, очільник італійського МЗС припустив, що український президент недостатньо визнає роль Європи у підтримці України. «Мені здається, що він не дуже щедрий стосовно Європи», – зазначив Таяні.

За його словами, Європейський Союз зробив усе можливе для збереження української державности. Він наголосив, що саме ЄС забезпечив Україні значну політичну, фінансову та військову допомогу. «Європа гарантувала незалежність України, роблячи максимум можливого для її підтримки», – додав міністр.

Заява Таяні пролунала після критичних зауважень Володимира Зеленського, озвучених у Давосі, щодо темпів та рішучості дій Європейського Союзу.

Зокрема, президент України розкритикував ЄС за недостатні кроки проти так званого тіньового флоту Росії, який використовується для експорту нафти в обхід санкцій. Зеленський також поставив питання, чому, на його думку, президент США Дональд Трамп здатен зупиняти такі танкери, тоді як Європа цього не робить.

Крім того, він висловив розчарування тим, що побоювання можливої реакції Росії завадили Євросоюзу реалізувати початкову ідею «репараційної позики» для України за рахунок заморожених російських активів.