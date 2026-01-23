Названо дату, коли Україна вступить до ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на саміті ЄС лідерам надали конфіденційний документ Єврокомісії, який передбачає членство України в Євросоюзі до 2027 року.

Саміт був скликаний для обговорення "розвитку трансатлантичних відносин", що було головною темою обговорення для інших лідерів, а також голови Європейської комісії на заключній пресконференції, повідомляє Telex.



За словами Орбана, існує документ, про який він не має права говорити, і в ньому йдеться про 800 млрд. євро для України, представлені плани щодо того, як генерувати ці гроші, і навіть йдеться про ще 700 млрд. євро.

"Ми думали, що це була початкова позиція, яка згодом буде пом'якшена", – сказав Орбан, додавши, що натомість пропозиція була прийнята точно так, як вона надійшла з України.



Він попередив, що план вимагатиме масштабних запозичень, що залишить фінансовий тягар на плечах майбутніх поколінь європейців.



Угорщина продовжуватиме блокувати членство України в ЄС та будь-які бюджетні рамки ЄС, які передбачають виділення коштів Києву. Хоча він підкреслив, що окремі країни залишаються вільними підтримувати Україну на добровільній основі, він стверджував, що примусове колективне фінансування ЄС знищить Європейський Союз.



Він заявив, що згідно з тим самим конфіденційним документом Україна має приєднатися до ЄС до 2027 року.



Орбан прокоментував виступ Зеленського у Давосі.



"Він вважає недостатніми допомогу, зброю та рішучість Європи щодо України. Не довелося довго чекати на відповідь Брюсселя: вчора ввечері Урсула фон дер Ляєн представила дорожню карту розвитку України. У ній Брюссель врахував усі вимоги України. 800 млрд доларів для України, прискорений вступ до ЄС до 2027 року, додаткова допомога до 2040 року. Ось до чого ми дійшли. Поки президент Зеленський сидить на коні, брюссельці готові платити, як військові офіцери",, - написав Орбан.