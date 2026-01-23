﻿
Столиця

Зрадниця допомогала рашистам знищувати енергетику Києва

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну агентку фсб, яка коригувала повітряні атаки по енергетичній інфраструктурі Києва та шпигувала за переміщенням Сил оборони.

Серед основних завдань цієї фігурантки був пошук і передача фото, відео та координат столичних теплоелектроцентралей, по яких рашисти готували нову серію ракетно-дронових ударів, повідомляє СБУ.

Завдання фсб виконувала мешканка Рівненщини, яка потрапила до уваги окупантів, коли шукала «легкі заробітки» у Телеграм-каналах. 

Після вербування агентку «відрядили» на Київщину, де вона об’їжджала місцеві ТЕЦ та фіксувала їхній технічний стан після регулярних атак рф. 

Згодом фігурантка отримала ще одне завдання: виїхати до Одеської, а потім Чернігівської областей, щоб стежити за переміщенням ешелонів та колон Сил оборони. 

Для збору розвідданих по Одещині вона спочатку оселилася в готельному номері «з видом» на місцеву станцію Укрзалізниці. З вікна оселі агентка стежила за рухом потягів з військовою технікою у напрямку фронту. 

Далі фігурантка приїхала на Чернігівщину та орендувала квартиру біля автотраси. На підвіконні тимчасового помешкання вона встановила телефонну камеру з функцією віддаленого доступу для фсб. 

За допомогою відеопристрою російська спецслужба сподівалася відстежити кількість та види військової техніки, яка прямувала на передову. 

Контррозвідники СБУ затримали агентку на Чернігівщині. У неї вилучено два смартфони, змінні сім-картки та інші докази роботи на ворога. 

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

