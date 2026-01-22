Тиждень рішень у Вашингтоні: Кріс Кунс анонсував ухвалення допомоги Україні

Сенат Сполучених Штатів на наступному тижні планує проголосувати за законопроєкт про оборонне фінансування, який передбачає виділення прямої допомоги Україні.

Про це заявив впливовий сенатор-демократ Кріс Кунс під час Українського сніданку в межах Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі.

За словами законодавця, документ стосуватиметься асигнувань на оборону та розвідку. Кунс наголосив, що включення підтримки України до цього пакету є критично важливим кроком.

"Наступного тижня ми ухвалимо законопроєкт про оборонні асигнування... Він включатиме фінансування безпосередньої допомоги США Україні. Я вважаю, що це важливий публічний сигнал — сотні мільйонів доларів", — зазначив сенатор.

Окрім фінансової підтримки, Кріс Кунс закликав колег у Конгресі бути готовими до ратифікації жорстких гарантій безпеки для України, що має стати фундаментом довгострокової стабільності.

Наразі в Конгресі тривають дискусії щодо остаточних обсягів фінансування, проте заява Кунса свідчить про наявність політичної волі для швидкого просування цього питання вже найближчими днями.