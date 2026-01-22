Сили оборони просунулись на Донбасі

ЗСУ успішно звільнили від російських загарбників село Сухецьке Мирноградської громади Покровського району Донеччини, повідомляє DeepState. Це стало важливим кроком у відновленні контролю над північними районами регіону та частиною стратегічних напрямків Угруповання військ «Схід».

В той же час, за даними DeepState, окупанти одночасно здійснили локальні просування у Мирнограді Покровського району Донецької області та в Дорожнянці Пологівського району Запорізької області. Ці дії свідчать про спроби противника закріпитися на нових позиціях, незважаючи на успіхи Сил оборони.

Аналітики наголошують, що операції на Донеччині та Запоріжжі залишаються динамічними, і ситуація на фронті змінюється щодня. Водночас контроль над ключовими населеними пунктами дозволяє ЗСУ забезпечувати безпеку цивільного населення та мінімізувати ризики для інфраструктури, що залишилася під українським контролем.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти намагаються створити «зону контролю» вздовж кордону України.