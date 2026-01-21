Президент наполягає на посиленні робіт, але ситуація з енергетикою від цього суттєво не зміниться

У Києві станом на ранок близько 4000 будинків залишаються без теплопостачання, а майже 60% столиці — без електроенергії. Для відновлення потрібні додаткові заходи та ширше залучення ресурсів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після енергетичного селектора.

За словами керівника держави, за звітами міської влади залучених сил нібито достатньо, однак, на його переконання, така оцінка не відповідає реальній ситуації. Зеленський наголосив, що темпи відновлення потребують посилення і додаткових управлінських рішень.

Президент також повідомив, що Міністерство внутрішніх справ доповіло про розгортання та роботу пунктів підтримки й обігріву, а також про організацію гарячого харчування для людей.

Окремо під час селектора обговорювали з урядовцями та «Укренерго» потреби для прискорення ремонтів електромереж і підстанцій. Також було заслухано звіт із Запоріжжя щодо термінів і деталей залучення додаткових сил для знищення ударних дронів типу Shahed.

Зеленський повідомив, що прем’єр-міністр Юлія Свириденко та міністр оборони Михайло Федоров перевірять усю інформацію щодо бронювання працівників енергетичних компаній і комунальних підприємств, які задіяні в ліквідації наслідків російських ударів і надзвичайної ситуації. За його словами, для таких підприємств уже ухвалене рішення про бронювання 100% персоналу.

Президент наголосив, що нестача ефективного реагування на місцях не може виправдовуватися дефіцитом кадрів, оскільки міста мають достатній ресурс для залучення людей до роботи.

Крім того, Зеленський очікує окрему доповідь уряду щодо програм підтримки громадян і бізнесу в умовах надзвичайної ситуації.

Також очільник держави анонсував зустрічі та переговори з міжнародними партнерами, які можуть надати додаткову допомогу. Серед ключових пріоритетів він назвав постачання ракет для ППО, обладнання для енергетичної інфраструктури та максимально швидке виконання відновлювальних робіт.