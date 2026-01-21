Стубб заявив у Давосі про готовність Фінляндії до оборони від РФ

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що країна здатна захистити себе у разі військової агресії з боку Росії. Про це він сказав 21 січня під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє Радіо Свобода.

За словами Стубба, фінські збройні сили мають достатні оборонні спроможності з огляду на структуру армії та принципи її організації. Він наголосив, що Фінляндія десятиліттями системно інвестувала в оборону і не скорочувала військові можливості навіть після завершення Холодної війни.

Президент зазначив, що країна зберігає систему загального призову, яку пройшли близько одного мільйона громадян, і здатна мобілізувати до 280 тисяч військових упродовж кількох тижнів.

Стубб також звернув увагу на технічне оснащення армії. За його словами, Фінляндія має 62 винищувачі F-18 і очікує на постачання 64 сучасних винищувачів F-35. Він визнав залежність від США в обслуговуванні американської авіаційної техніки, однак наголосив, що така співпраця відповідає інтересам обох країн. Крім того, Фінляндія разом із Польщею володіє найбільшою артилерією в Європі та має далекобійні ракети наземного, морського й повітряного базування.

Водночас президент Фінляндії зазначив, що в контексті війни Росії проти України його більше непокоїть небажання Москви завершувати бойові дії, ніж її здатність досягти перемоги. На його думку, російська економіка дедалі більше залежить від війни.

Стубб звернув увагу на високий рівень інфляції в Росії, зростання відсоткових ставок, відсутність економічного зростання та резервів, а також проблеми з фінансуванням армії. За його словами, завершення війни створило б для російської влади серйозні економічні й соціальні виклики, через що Москва фактично не може дозволити собі припинення бойових дій.

У вересні 2025 року заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв публічно погрожував Фінляндії, пов’язуючи вступ країни до НАТО, посилення її обороноздатності та підтримку України з нібито порушенням післявоєнних домовленостей.

Фінляндія активно підтримує Україну у протистоянні російській агресії, а Александр Стубб бере участь у переговорах лідерів країн ЄС із президентом США Дональдом Трампом щодо шляхів мирного врегулювання та подальшої допомоги Києву.

У Фінляндії, як і в інших країнах НАТО, що межують із Росією, політики регулярно попереджають про потенційну загрозу з боку РФ, посилаючись зокрема на агресивну риторику російських посадовців.