Справу про махінації з зеленою енергетикою розслідують щодо експосадовця ОП

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідують ймовірне розкрадання коштів, призначених для виплат за «зеленим» тарифом. Про це відомства повідомили 21 січня.

У НАБУ зазначили, що серед дев’яти підозрюваних є колишній заступник голови Офісу президента та ексчлен наглядової ради НАК «Нафтогаз України», а також його брат, який володіє мережею українських та іноземних компаній.

САП уточнила, що фігурантами справи, окрім експосадовця ОП і його брата, є довірена особа колишнього високопосадовця, керівники та працівники підконтрольних підприємств, а також колишній комерційний директор АТ «Запоріжжяобленерго».

Кримінальне провадження кваліфікують за статтею про привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем.

За даними слідства, у 2019–2020 роках експосадовець Офісу президента, який на той момент був депутатом Донецької обласної ради, разом із братом взяв під контроль низку підприємств, що спеціалізувалися на виробництві електроенергії з альтернативних джерел.

У Василівському районі Запорізької області вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 мегаватів та уклали договори з державним підприємством «Гарантований покупець» на продаж електроенергії за «зеленим» тарифом.

У НАБУ зазначають, що після початку повномасштабного вторгнення Росії та окупації частини Запорізької області ці сонячні електростанції втратили зв’язок з Об’єднаною енергосистемою України, зазнали пошкоджень, а персонал був евакуйований. Попри це, підконтрольні підозрюваним підприємства продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати за неї оплату, хоча фактично електроенергія не надходила до енергосистеми.

Слідство встановило, що фігуранти подавали неправдиві дані про обсяги генерації та технічну готовність станцій, зокрема під час повного знеструмлення. Отримані кошти, за версією НАБУ, виводили через пов’язані компанії. Загальну суму завданих державі збитків оцінюють у 141,3 мільйона гривень.

У Бюро зазначили, що кримінальне провадження відкрили на підставі матеріалів журналістського розслідування проєкту BIHUS.Info.

Обставини справи та зібрані слідством дані вказують на те, що одним із фігурантів є колишній заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма. Публічних коментарів щодо підозри він наразі не надавав.

У вересні 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника голови ОП, а згодом уряд припинив його повноваження в наглядовій раді «Нафтогазу». Того ж року до нього приходили з обшуками правоохоронці.

У вересні 2025 року «Українська правда» повідомила, що Шурма виїхав за кордон. Видання звернуло увагу, що він залишив посаду в Офісі президента після резонансного розслідування BIHUS.Info, а в Німеччині щодо нього проводилися слідчі дії.

Сам Шурма критикував журналістський матеріал, заявляв, що не переховується, та пояснював обшуки тим, що українська сторона нібито ввела в оману німецькі правоохоронні органи. Він також повідомляв про співпрацю з правоохоронцями Німеччини.