Світовий порядок більше не працює, Канада запропонувала альтернативу політиці гегемонів

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні, виступаючи на економічному форумі в Давосі, заявив про незворотні зміни у світовому порядку та закликав середні держави до кооперації для захисту спільних правил і цінностей від диктату наддержав. Повний текст його промови оприлюднили на офіційному сайті уряду Канади у вівторок.

За словами Карні, десятиліттями такі країни, як Канада, розвивалися в межах міжнародного порядку, заснованого на правилах, який забезпечував передбачуваність, відкриті торговельні шляхи, фінансову стабільність і колективну безпеку. Водночас, наголосив він, цей порядок ніколи не був повністю справедливим: найсильніші держави порушували правила, коли їм це було вигідно, міжнародне право застосовували вибірково, а торговельні норми діяли асиметрично. Попри це, зазначив Карні, система працювала завдяки американській гегемонії, яка забезпечувала ключові глобальні публічні блага. Нині ж, за його словами, «ця угода більше не працює».

Карні підкреслив, що світ переживає не поступовий перехід, а глибокий розрив. Серія криз у фінансах, охороні здоров’я, енергетиці та геополітиці виявила вразливість надмірної глобальної інтеграції. У відповідь великі держави почали використовувати економічні інструменти як зброю — мита як засіб тиску, фінансову інфраструктуру як механізм примусу, а ланцюги постачання як точки впливу.

Він також звернув увагу на ослаблення міжнародних інституцій, зокрема СОТ, ООН та кліматичних механізмів ООН, які були критично важливими для захисту інтересів середніх держав.

У такій ситуації, зазначив премʼєр Канади, багато країн дійшли висновку про необхідність стратегічної автономії в енергетиці, продовольстві, фінансах, критично важливих мінералах і ланцюгах постачання. Водночас він застеріг, що масова автономізація зробить світ біднішим, більш крихким і менш стійким, оскільки ізоляція не є відповіддю на руйнування правил.

Як альтернативу логіці сили, яку просувають великі держави, Карні запропонував «реалізм, заснований на цінностях». За його словами, колективні інвестиції у стійкість дешевші й ефективніші, ніж спроби кожної країни збудувати власну фортецю. Спільні стандарти зменшують фрагментацію, а взаємодоповнюваність економік створює позитивну суму для всіх учасників.

Карні наголосив, що Канада прагне бути водночас принциповою і прагматичною. Принциповою — у відданості суверенітету, територіальній цілісності, забороні застосування сили поза рамками Статуту ООН і повазі до прав людини. Прагматичною — у визнанні того, що прогрес часто є поступовим і що не всі партнери поділяють однакові цінності.

У цьому контексті він нагадав про активну диверсифікацію міжнародних зв’язків Канади. Зокрема, Оттава уклала всеосяжне стратегічне партнерство з Європейським Союзом, приєдналася до європейської системи оборонних закупівель SAFE, за пів року підписала дванадцять торговельних і безпекових угод на чотирьох континентах, а також започаткувала нові стратегічні партнерства з Китаєм і Катаром. Крім того, Канада веде переговори про угоди про вільну торгівлю з Індією, країнами АСЕАН, Таїландом, Філіппінами та МЕРКОСУР.

Говорячи про глобальну безпеку, Карні підтвердив підтримку України та солідарність із Данією і Гренландією. За його словами, Канада є одним із ключових учасників Коаліції бажаючих і одним з найбільших донорів оборонної допомоги Україні на душу населення. Він також наголосив на непохитній підтримці суверенного права Гренландії визначати власне майбутнє та відданості Канади статті 5 НАТО.

Премʼєр Канади підкреслив, що великі держави можуть дозволити собі діяти самостійно, тоді як середні держави не мають такого простору для маневру. Переговори з гегемонами на двосторонній основі, за його словами, ведуть до слабкої позиції, конкуренції за поступливість і лише імітації суверенітету.

«Середні держави повинні діяти разом, бо якщо ви не за столом, то ви в меню», — підсумував Карні у виступі в Давосі.