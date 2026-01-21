Кілер ФСБ намагався ліквідувати офіцера ЗСУ

Військова контррозвідка СБУ та Нацполіція запобігли замовному вбивству українського воїна у Запоріжжі.

За результатами спецоперації у прифронтовому місті по «гарячих слідах» затримано агента фсб, який намагався ліквідувати офіцера ЗСУ, котрий проходив реабілітацію після поранення на передовій, повідомляє СБУ.



Спочатку російські спецслужбісти заманили українського захисника у міську промзону під виглядом «побачення». На місце зустрічі мала прийти дівчина, з якою він познайомився на профільному сайті.



Утім, замість неї у промзоні з’явився кілер у балаклаві, який напав на військового зі спини і завдав йому шість ударів у ділянку шиї, грудної клітини, живота та правої ноги. Після цього нападник втік з місця події.



Унаслідок глибоких колотих поранень потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення, де він наразі перебуває у важкому стані.



Протягом декількох годин після замаху співробітники СБУ розшукали кілера і затримали його у родичів, де він намагався «залягти на дно».



Замовлення фсб виконував 25-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.



Після «тестових» підпалів у місті рашисти доручили йому вбити офіцера ЗСУ. Адресу запланованого замаху він отримав від куратора з рф.



Щоб заманити українського воїна «на локацію», фсб створила на сайті знайомств фейковий акаунт дівчини, яка запросила його на зустріч.



Поблизу місця нападу виявлено ніж, якого кілер позбувся під час втечі. Також у нього вилучено смартфон та планшет, з яких він контактував з фсб.



Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (закінчений замах на умисне вбивство).



Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.