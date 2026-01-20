«Підтримка військових та медиків — наш пріоритет» — Валерій Дубіль про гуманітарну місію фонду «Надія» на Сумщину

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» здійснив чергову гуманітарну місію на Сумщину — прикордонний регіон, який залишається одним із важливих напрямків оборони України. Місія відбулася за підтримки голови наглядової ради фонду, першого заступника голови Комітету ВР з питань здоров’я нації Валерія Дубіля.

Сумщина регулярно зазнає ворожих обстрілів і атак безпілотників. Медична та цивільна інфраструктура області працює в умовах постійної загрози, а військові підрозділи щоденно стримують спроби противника просунутися вглиб території України. У таких обставинах підтримка захисників і медиків є критично необхідною.

У межах місії фонд передав для потреб українських військових сучасні засоби зв’язку та автономного живлення. Допомога була доставлена підрозділам, які виконують бойові завдання на Сумському напрямку, зокрема 119-й окремій бригаді територіальної оборони, ДФТГ №8 у складі 117-ї окремої бригади територіальної оборони та 225-му окремому штурмовому полку.

Окремим напрямком місії стала підтримка медичної сфери області. Фонд «Надія» передав гуманітарні медичні вантажі до Клінічної лікарні Святого Пантелеймона та Клінічного перинатального центру Пресвятої Діви Марії у Сумах. Допомога включала необхідні медикаменти, витратні матеріали та засоби для догляду за пацієнтами, що дозволяє лікарням підтримувати безперервну роботу в умовах воєнного часу.

«Підтримка наших військових, які щодня захищають Україну на передовій, і медичних працівників, які рятують життя в умовах війни, — наш пріоритет із перших днів повномасштабного вторгнення. Ми продовжимо ці гуманітарні місії доти, доки в них буде потреба, і доки Україна бореться за свою свободу та життя своїх громадян», — зазначив Валерій Дубіль.

Гуманітарну місію на Сумщину підтримали партнери фонду «Надія»: Благодійний фонд Дениса Парамонова, Фонд «Україна Допомога Брайтшайд імені святого Лаврентія» та професор доктор Гайнріх Беннер, Юлія Клименюк, Олександр Гармаш, Костянтин Круглов, Олексій Омельяненко. Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.