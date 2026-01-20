Ситуація складна, у Києві без тепла залишаються 4 тис багатоповерхівок, – Кличко

У Києві внаслідок російської атаки 20 січня без теплопостачання залишаються 4 000 багатоповерхівок із 5 635, в яких не було теплопостачання після удару. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він додав, що тепло повернули в понад 1 600 житлових будинків.

"Ситуація складна, бо більшість цих будинків підключають уже вдруге після пошкоджень критичної інфраструктури 9 січня", - зазначив він.

Раніше міський голова повідомляв, що ситуація з водопостачанням та теплом на лівому березі й на Печерську залишається складною. Також у столиці діють аварійні графіки відключень.

ForUA повідомляв, що на лівому березі столиці без води залишилися близько 3,5 тисячі житлових будинків, тоді як правобережна частина міста наразі отримує воду зі зниженим тиском. Відновлення стабільної подачі води очікують упродовж дня.