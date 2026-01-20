Продовольча обстановка в Україні: Дефіциту немає, ситуація контрольована, – Свириденко

Представники уряду провели нараду з асоціаціями виробників харчової продукції, присвячену забезпеченню стабільної роботи бізнесу в умовах обмеженого енергопостачання. Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, продовольча ситуація в країні залишається стабільною, а внутрішній ринок повністю забезпечений основними товарами.

"Обсяги виробництва перевищують потреби внутрішнього споживання, дефіциту немає, ситуація контрольована", — наголосила очільниця уряду.

Координацію взаємодії з виробниками та торговельними мережами у сфері продовольчої безпеки здійснює Міністерство економіки. На базі відомства вже функціонує спеціальний штаб, який моніторить ситуацію та реагує на можливі ризики.

Державній службі з надзвичайних ситуацій доручили оперативно опрацювати механізми тимчасового електроживлення підприємств, що виготовляють базові харчові продукти, у разі аварійних відключень. Крім того, ДСНС посилить взаємодію з виробниками на місцях для формування резервів продовольства на випадок необхідності розгортання пунктів харчування.

Міненергетики спільно з НКРЕКП доручено прискорити процес приєднання та запуску генерувальних установок, якими володіють виробники харчової продукції, але які досі не введені в експлуатацію.

Окремо премʼєр-міністерка звернулася до торговельних мереж із закликом активніше підтримувати вітчизняних виробників.

"Пріоритет українських харчових продуктів — це елемент загальної економічної стійкості країни. Міністерству економіки доручено опрацювати додаткові інструменти підтримки виробників", — підкреслила Свириденко.