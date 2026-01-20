СБУ затримала агента гру, який готував теракти у чотирьох регіонах України

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала агентну мережу російської воєнної розвідки, яка готувала серію терактів у Києві, Чернігові, Умані та Одесі. У результаті спецоперації затримано ворожого поплічника, що займався облаштуванням схронів із вибухівкою.

План ворога та роль агента

За задумом російського гру, саморобні вибухові пристрої мали бути використані для підриву автомобілів Сил оборони. Виконавцем завдання став 55-річний колишній правоохоронець з Одещини. Окупанти завербували його через антиукраїнську активність у соціальних мережах.

Агент діяв за чітким алгоритмом:

Отримував координати з «напівфабрикатами» для вибухівки.

Виготовляв готові до використання пристрої на основі пластиду та електродетонаторів.

Переховував засоби ураження (зокрема протипіхотні міни) у нових таємних локаціях на околицях міст.

Надалі інші диверсанти мали забирати ці «посилки» та встановлювати їх під автівки українських захисників.

Затримання та докази

СБУ завчасно викрила злочинні наміри та задокументувала кожен етап діяльності фігуранта. Усі вибухові пристрої були вилучені та нейтралізовані ще до того, як ворог зміг ними скористатися. Під час обшуків у затриманого виявили додаткові компоненти для виготовлення зброї.

Правові наслідки

Наразі затриманому повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

Державна зрада в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111). Готування до терористичного акту (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258). Незаконне поводження зі зброєю та вибухівкою (ч. 1 ст. 263). Незаконне виготовлення вибухових пристроїв (ч. 2 ст. 263-1).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Чернігівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.