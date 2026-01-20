«Бешені пси» та «п’ята колона»: Філатов жорстко відреагував на обшуки в мерії Дніпра під час обстрілів

Сьогодні вранці, 20 січня, до мерії Дніпра прийшли з обшуками правоохоронні органи. Слідчі дії відбуваються на тлі ліквідації наслідків нічного ракетно-дронового удару по місту. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook.

Деталі інциденту

За словами мера, приводом для обшуків стали нібито порушення під час захоронення відходів на міському сміттєзвалищі. Філатов обурений часом проведення слідчих дій, адже наразі всі міські служби задіяні у відновленні теплопостачання після атаки РФ, яка пошкодила велику котельню та залишила сотні будинків без тепла.

«Зараз серед дзвінків від комунальників, газовиків та тепловиків, мені ще потрібно заслуховувати юристів та екологів», — зазначив очільник міста.

Реакція на дії правоохоронців

Борис Філатов не стримував емоцій у бік силовиків, назвавши їх «бешенеми псами», які поводяться як «п’ята колона». Він підкреслив, що дії правоохоронців у критичний для міста момент перешкоджають роботі муніципалітету.

Критика центральної влади

Мер Дніпра також звернувся до керівництва держави з вимогою припинити гасла про «єдність нації» та «незламність», поки не буде наведено лад у роботі правоохоронних структур.

Філатов запропонував два варіанти вирішення конфлікту: або приборкати тиск на місцеве самоврядування, або призначити своїх представників у всі органи влади, щоб вони несли повну відповідальність за життєдіяльність міст.