Топ-5 найпопулярніших вакансій серед українців

У 2025 році найбільший попит серед шукачів роботи спостерігався у сферах PR, реклами та дизайну. Одне оголошення у цих галузях отримувало в середньому 83 відгуки, йдеться у дослідженні OLX Робота.

На другому місці за конкурентністю – вакансії менеджера інтернет-магазину (70 відгуків, медіанна зарплата 19 тис. грн), а третю позицію зайняли копірайтери (64 відгуки, оплата – 1 000 грн за годину або проєкт).

До п’ятірки найбільш популярних також увійшли оператор чату (60 відгуків, зарплата 16 750 грн) та категорія «Початок роботи/Студенти» (59 відгуків, зарплата 16 750 грн).

Серед інших конкурентних вакансій:

менеджер по роботі з клієнтами – 45 відгуків, 20 тис. грн;

пакувальник – 44 відгуки, 20 тис. грн;

оператор ПК – 42 відгуки, 18 500 грн;

промоутер – 41 відгук, 674 грн (часто погодинно);

контент-менеджер та SMM-менеджер – 41 відгук, 15 000 грн;

модель – 36 відгуків, 1 750 грн;

менеджер з продажу – 35 відгуків, 22 500 грн;

диспетчер – 34 відгуки, 19 тис. грн;

різноробочий – 30 відгуків, 20 тис. грн.

Дані свідчать про високу конкуренцію на ринку праці та попит на спеціалістів у креативних та онлайн-сферах.

