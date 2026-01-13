﻿
Суспiльство

Депутати заборонять російську у приватних школах

Депутати заборонять російську у приватних школах

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №14361, який передбачає заборону використання російської мови у приватних закладах середньої освіти. Як зазначають автори законопроєкту, наразі подібна заборона вже діє у приватних закладах дошкільної освіти, але у законі про повну загальну середню освіту такої норми немає. Це, на думку депутатів, створює правову неузгодженість та дозволяє приватним школам використовувати російську як мову навчання.

Законопроєкт пропонує внести зміни до чинного положення про право приватних закладів освіти самостійно визначати мову навчання, доповнивши його винятком, який забороняє обирати мову держави-агресора або держави-окупанта. Як наголошують автори документа, така зміна забезпечить правову узгодженість на всіх рівнях освіти та посилить національну безпеку у сфері освіти.

Як повідомляло раніше ForUa, «руський мир» роками виховував дітей у столиці у підпільній школі.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Верховна Рададепутатизаборона російської мовиприватні школи
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

США можуть зробити 2026 рік для Путіна ще гіршим, ніж 2025 рік, – WSJ
Полiтика 12.01.2026 21:36:38
США можуть зробити 2026 рік для Путіна ще гіршим, ніж 2025 рік, – WSJ
Читати
МЗС Ірану зв'язалося зі США на тлі протестів у країні, – Axios
Свiт 12.01.2026 21:07:34
МЗС Ірану зв'язалося зі США на тлі протестів у країні, – Axios
Читати
Генсек НАТО Рютте прокоментував обстріл України "Орєшніком"
Полiтика 12.01.2026 20:38:23
Генсек НАТО Рютте прокоментував обстріл України "Орєшніком"
Читати

Популярнi статтi