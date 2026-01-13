Депутати заборонять російську у приватних школах

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №14361, який передбачає заборону використання російської мови у приватних закладах середньої освіти. Як зазначають автори законопроєкту, наразі подібна заборона вже діє у приватних закладах дошкільної освіти, але у законі про повну загальну середню освіту такої норми немає. Це, на думку депутатів, створює правову неузгодженість та дозволяє приватним школам використовувати російську як мову навчання.

Законопроєкт пропонує внести зміни до чинного положення про право приватних закладів освіти самостійно визначати мову навчання, доповнивши його винятком, який забороняє обирати мову держави-агресора або держави-окупанта. Як наголошують автори документа, така зміна забезпечить правову узгодженість на всіх рівнях освіти та посилить національну безпеку у сфері освіти.

