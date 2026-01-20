У віці 76 років помер Роджер Аллерс, сценарист студії Disney та співрежисер анімаційного фільму “Король Лев”.

Про смерть Аллерса повідомив його колега, спеціаліст із візуальних ефектів Дейв Боссерт. У дописі на Facebook він зазначив, що новина стала для нього несподіваною, пише Variety.

“Я глибоко засмучений новиною про те, що наш друг Роджер Аллерс пішов у свою наступну подорож. Ми ще минулого тижня листувалися, коли він подорожував Єгиптом, і через це втрата здається особливо нереальною. Роджер був надзвичайно талановитим художником і кінематографістом, справжньою опорою ренесансу анімації Disney”, – написав Боссерт.

Аллерс був співрежисером “Короля Лева” разом із Робом Мінкоффом. Фільм, що вийшов на екрани у 1994 році, вважають одним із найуспішніших і найвідоміших проєктів в історії анімації Disney. Під час першого прокатного показу він зібрав 771 млн доларів у світі. Ремейк 2019 року зібрав близько 1,6 млрд доларів і став одним із найкасовіших фільмів усіх часів.

Пам’ять Аллерса також вшанував генеральний директор Disney Боб Айґер. У заяві, оприлюдненій в Instagram, він наголосив на ролі режисера у формуванні сучасної анімації студії.

“Роджер Аллерс був творчим візіонером, чий внесок у Disney збережеться на багато поколінь. Він розумів силу ввеликої історії – те, як персонажі, емоції та музика можуть поєднуватися і створювати щось позачасове. Його робота допомогла визначити цілу епоху анімації, яка й досі надихає глядачів у всьому світі”, – йдеться у заяві Айґера.

Окрім “Короля Лева”, Аллерс був режисером пригодницького анімаційного фільму “Сезон полювання” (2006), а також короткометражної стрічки “Дівчинка із сірниками”, яка отримала номінацію на премію “Оскар”. Він також працював сценаристом і розробником історій для низки інших проєктів Disney, зокрема “Аладдіна”, “Планети скарбів” та “Братика ведмежа”.