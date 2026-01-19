У польському керівництві спалахнула гостра суперечка через ініціативу американського президента Дональда Трампа щодо створення нової міжнародної структури, яка може стати альтернативою ООН. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із публічним попередженням на адресу чинного глави держави Кароля Навроцького, наголосивши на необхідності суворого дотримання конституційних процедур у питаннях зовнішньої політики. Про це повідомив Дональд Туск на своїй сторінці в мережі X.

За даними польських медіа, Кароль Навроцький отримав офіційне запрошення стати членом так званої "Ради миру" — амбітного проєкту Дональда Трампа, що позиціонується як глобальний орган для врегулювання конфліктів.

Дональд Туск підкреслив, що згідно з польським законодавством, рішення про членство у подібних міжнародних організаціях має ухвалюватися виключно за згодою Ради міністрів та підлягає обов’язковій ратифікації Сеймом.

Прем’єр-міністр зауважив, що уряд керуватиметься виключно інтересами національної безпеки і не дозволить втягнути країну в сумнівні геополітичні авантюри.

Ситуація виглядає особливо резонансною з огляду на список інших запрошених лідерів. Відомо, що Дональд Трамп надіслав аналогічні пропозиції російському диктатору Володимиру Путіну та самопроголошеному президенту Білорусі Александру Лукашенку. У Кремлі вже підтвердили отримання запрошення і наразі "вивчають нюанси", тоді як офіційний Мінськ сприйняв цей крок із показовим ентузіазмом, називаючи його "визнанням міжнародного авторитету" Лукашенка.

Окрему хвилю критики викликала фінансова модель нової організації. За наявною інформацією, адміністрація Трампа планує вимагати внесок у розмірі одного мільярда доларів від держав, які претендують на постійне місце в "Раді миру".

Такі умови вже змусили багатьох світових лідерів поставитися до ініціативи скептично, розглядаючи її не як інструмент дипломатії, а як спробу комерціалізації міжнародної безпеки.

Польща наразі перебуває у стані складного внутрішньополітичного співіснування (коабітації) між урядом Туска та президентом Навроцьким, який був обраний у 2025 році за підтримки консервативних сил.

Відсутність чіткої відповіді Навроцького на запрошення Трампа лише підсилює напруженість, оскільки прем’єр-міністр дав чітко зрозуміти: будь-яка спроба діяти в обхід парламенту та уряду буде розцінена як порушення конституційного ладу.