Японія не отримала американського озброєння на $7,2 млрд після передоплати

Державні аудитори Японії виявили, що 118 замовлень на американську військову техніку залишалися невиконаними навіть через п’ять років після укладення контрактів. Загальна вартість обладнання, за яке Японія сплатила авансом, становить 1,14 трильйона єн, або близько 7,21 мільярда доларів.

Про це повідомляє Nikkei.

Японія закуповує озброєння та військову техніку через програму Foreign Military Sales, у межах якої США продають високотехнологічне обладнання союзним і партнерським державам. Оплата за такими контрактами здійснюється авансом, при цьому зазначені в угодах ціни та строки постачання мають орієнтовний характер. Остаточні розрахунки проводять після поставки, а надлишок коштів повертається американською стороною.

На запит парламенту Рада аудиту Японії перевірила стан контрактів FMS за 2018–2023 фінансові роки. З’ясувалося, що зі 519 угод, які не були виконані в установлені строки до кінця 2018 фінансового року, 118 залишалися невиконаними і станом на кінець 2023 року.

Водночас аудитори зазначають, що до цієї кількості входить і обладнання, яке Японія додавала до замовлень уже після підписання контрактів, тож не всі випадки можна вважати класичними затримками.

Основними причинами затримок називають час, витрачений урядом США на укладання контрактів із виробниками після отримання замовлень, а також зміни у виробничих планах компаній.

Аудитори закликали Міністерство оборони Японії активніше координувати дії з Вашингтоном, щоб уникнути перебоїв у роботі Збройних сил. У відомстві заявили, що кожне проблемне замовлення розглядатимуть окремо.

Через частину затримок японські військові змушені експлуатувати застаріле обладнання. Зокрема, Повітряні сили Японії уклали чотири контракти на суму 139,8 мільярда єн на постачання обладнання для технічного обслуговування літаків дальнього радіолокаційного виявлення E-2D на авіабазі Місава. Поставки, заплановані на 2019–2020 фінансові роки, були перенесені на 2024 рік або пізніше через проблеми у компанії-виробника. У результаті військові змушені використовувати обладнання для старіших літаків E-2C.

Опозиційні партії Японії також висловлювали занепокоєння можливими затримками постачання ракет ППО та іншого озброєння через наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Уряд заявив, що наразі не може коментувати таку ймовірність.

Крім того, аудит виявив негативний вплив коливань валютних курсів. Оскільки програма FMS передбачає довгострокові розстрочки, знецінення єни після підписання контрактів призводить до зростання фінансового навантаження. За оцінками аудиторів, падіння курсу єни призвело до того, що сума платежів за 2023–2025 фінансові роки приблизно на 300 мільярдів єн перевищила показники, закладені під час укладання угод.