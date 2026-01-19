Кличко пригрозив зверненням до Зеленського через неякісне прибирання снігу в Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко провів нараду з головами районних державних адміністрацій столиці щодо прибирання снігу та криги. Про це він повідомив у своїх соцмережах 19 січня.

За словами мера, під час наради він повторно наголосив на необхідності оперативного очищення від снігу й льоду дворів, тротуарів, зупинок громадського транспорту, пішохідних зон, а також територій, що перебувають на балансі установ і підприємств.

Кличко заявив, що дав керівникам районів час до вечора для виправлення ситуації. У разі відсутності результатів він пообіцяв звернутися до Президента України з проханням вжити кадрових заходів.

«Інакше буду звертатися до президента, який призначає голів районів без погодження з мером», – написав Кличко.

Він також зазначив, що відповідно до чинного законодавства саме Президент призначає голів районних державних адміністрацій, тоді як міський голова не має повноважень навіть оголосити їм догану.

Районні державні адміністрації Києва наразі публічно не коментували ані проведену нараду, ані заяви мера.

Нагадаємо, минулого тижня Віталій Кличко різко відреагував на критику Президента Володимира Зеленського щодо роботи столичної влади в умовах енергетичної кризи. Після масованих російських атак в Україні запроваджено режим надзвичайної ситуації в енергосистемі, а найскладніша ситуація спостерігається в Києві та області.

За словами Кличка, російський удар 9 січня став найболючішим для критичної інфраструктури столиці, а нинішня ситуація є найскладнішою за останні чотири роки.